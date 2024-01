Bonjour ! La Matinale TF1 - Rachida Dati, un premier déplacement bien accompagné : l'info décalée du jour de Christophe Beaugrand

Rachida Dati a été accompagnée jeudi par le président Emmanuel Macron pour son premier déplacement en tant que ministre de la Culture. C'était à Clichy-sous-Bois, aux ateliers Médicis. Un déplacement où elle est restée en retrait, laissant le chef de l'État prendre la lumière.

Pour sa première sortie sur le terrain depuis le remaniement, Emmanuel Macron s'est rendu jeudi à Clichy-sous-Bois avec sa nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati. Fier de sa prise politique, le président a salué un "symbole" dont il vanté "l'énergie" et le "talent".

Tandis que le président accaparait l'attention en multipliant les échanges avec des jeunes souvent très enthousiastes, Rachida Dati est restée très discrète aux côtés de ce chaperon un peu encombrant. Elle a refusé de répondre aux journalistes, sinon pour dire : "J'accompagne le président".

"Bonjour ! La Matinale TF1", ce sont aussi 16 chroniqueurs, des talents maison et de nouveaux visages qui se relaient en plateau autour de Bruce Toussaint et présentent différentes chroniques sur la vie quotidienne, la culture, l’art de vivre, la santé et les grandes tendances.