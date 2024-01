VIDÉO - Bonjour ! La Matinale TF1 - Le nouveau Premier ministre Gabriel Attal comme vous ne l'avez jamais vu

C'est officiel depuis mardi matin, Gabriel Attal est le nouveau Premier ministre d'Emmanuel Macron. À 34 ans, il devient le plus jeune locataire de Matignon de l'Histoire, mais en se plongeant dans les archives, Christophe Beaugrand s'est rendu compte que ce n'était finalement pas si surprenant que ça.

Il est le plus jeune locataire de Matignon. Gabriel Attal a été nommé Premier ministre, mardi 9 janvier, et succède ainsi à Elisabeth Borne. Un jeune chef de gouvernement qui avait déjà, dès le plus jeune âge, de grandes ambitions. D'acteur "célèbre" à 9 ans à "président" à 21 ans, portrait de ce proche d'Emmanuel Macron.

