Agression violente d'une grand-mère et sa petite-fille à Bordeaux : la classe politique dénonce un acte "ignoble" et "insupportable"

La vidéo diffusée lundi soir sur Twitter a provoqué l'effroi. On y voit un homme s'engouffrer à travers la porte d'un bâtiment en plein jour, puis en extirper de force une femme âgée et une enfant, les projetant violemment à terre sur le trottoir, avant de quitter les lieux. La dame, âgée de 73 ans, a déclaré "avoir été violentée par un homme qui aurait tenté d'enlever la fillette" de 7 ans, et il aurait pris la fuite en voiture en raison des "aboiements du chien du foyer".

Ce SDF âgé de 29 ans et de nationalité française connu de la police pour au moins une vingtaine, "nie les faits". Il a été placé en garde à vue "des chefs de violation de domicile, tentative d'enlèvement et séquestration, violences sur personne vulnérable et mineure de 15 ans". Ce mardi, l'ensemble de la classe politique réagit et exprime sa stupeur et son indignation.