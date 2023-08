VIDÉO - Bormes-les-Mimosas : Emmanuel Macron met en garde les jeunes contre le "chaos" et la "désunion"

Poussant plus loin le parallèle, le pensionnaire de l'Élysée estime que les jeunes libérateurs de 1944 "nous ont montré (qu') exercer sa liberté (...) ça n'est pas une frénésie de transgression, ça n'est pas une fièvre de renverser les interdits. C'est d'abord et avant tout une volonté maîtrisée et forte, capable d'assumer les contraintes qu'elle se choisit". "Et cette liberté-là, qui n'existe que parce qu'elle est toujours et d'abord collective, les droits qui s'ensuivent qui ne sont là que parce qu'il y avait d'abord des devoirs, c'est ce dont nous devons nourrir nos jeunes générations", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron n'a fait aucune autre allusion à la situation politique lors de cette cérémonie protocolaire devenue une tradition annuelle et précédant de quelques jours le Conseil des ministres de reprise.