VIDÉO - "Bouclier loyer" : Aurore Bergé pour une prolongation du plafonnement des hausses

Pour limiter l'impact de l'inflation sur le budget des ménages, l'année passée, un "bouclier loyer" destiné à plafonner la hausse des loyers à 3,5% maximum a été mise en place pendant un an, jusqu'au 30 juin 2023. Ce mercredi 24 mai sur LCI, Aurore Bergé a annoncé qu'elle souhaitait prolonger ce dispositif au-delà de cette date afin de protéger le porte-monnaie des Français. "On a mis en place il y a un an un dispositif qui plafonne la hausse. On n'interdit pas aux propriétaires d'augmenter, mais dans une période extrêmement sensible d'inflation, on sait à quel point le logement pèse énormément sur le pouvoir d'achat des Français."