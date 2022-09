Bouclier tarifaire pour les HLM chauffés à l'électricité : "un oubli qui sera réparé très rapidement"

En effet, ceux-ci, comme les locataires en copropriétés, sont exclus depuis le début de la mise en place du bouclier tarifaire puisque cela relève d'entreprises. Or, le dispositif de protection du gouvernement plafonne seulement les prix de gaz et d'électricité des chauffages individuels, permettant d'aider exclusivement les particuliers, mais laissant de fait de côté des ménages fragiles.

Une rectification avait été par la suite apportée pour les HLM se chauffant au gaz, rien en revanche dans le même sens pour les logements sociaux se chauffant à l'électricité. "Une petite niche qui a été oubliée", a reconnu le ministre Olivier Klein, tout en assurant que "la Première ministre et l'ensemble du gouvernement travaillent" afin que cette erreur soit rectifiée.

Si les concertations sont toujours en cours et que le dispositif n'est pas encore fixé, cette rectification devrait malgré tout coûter "entre 900 et un milliard" d'euros pour l'ensemble de la période, soient les années 2022 et 2023. Cette modification permettra par conséquent au bouclier tarifaire de s'appliquer "sur le chauffage électrique collectif de la même manière qu'il s'applique sur le chauffage collectif au gaz et il prendra en compte la période passée et la période à venir".