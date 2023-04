VIDÉO - Biden candidat à sa réélection : est-il trop vieux pour gouverner ?

Les adversaires républicains de Joe Biden profitent bien évidemment de son âge et se délectent de ses maladresses et même de ses chutes. Le 19 mars 2021, alors qu'il montait à bord de son Air Force One, le Président avait trébuché à trois reprises dans les escaliers. Deux ans plus tard, la même scène avait eu lieu cette fois-ci en Pologne. Une autre image avait marqué les esprits, en juin 2022. Alors que Joe Biden faisait du vélo, il était tombé à l'arrêt alors qu'il tentait de saluer les passants.