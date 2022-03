VIDÉO - Bruno Le Maire sur TF1 : "Le Smic va être revalorisé pour un montant de l'ordre de 25 € net"

En parallèle, le pensionnaire de Bercy est revenu sur certaines mesures du programme économique d'Emmanuel Macron, candidat à sa réélection. "Notre objectif, c'est le plein emploi", a-t-il martelé, mettant en avant la réforme du revenu de solidarité active (RSA) proposée par le chef de l'État. Ce dernier souhaite ainsi conditionner le versement de cette aide à 15 ou 20 heures hebdomadaires de travail ou de formation. "Ce que propose le président de la République, c'est qu'il y ait de la formation, de l'aide, pour reprendre pied dans la vie active", a détaillé Bruno Le Maire.

Autre sujet sensible, la réforme des retraites. L'âge de départ à la retraite serait de "65 ans à partir de 2030", si Emmanuel Macron venait à remporter l'élection présidentielle. "Cela se fera donc progressivement", indique le ministre de l'Économie. "Nous le faisons pour sauver le régime de retraite par répartition et augmenter le volume de travail de la France afin que nos enfants et petits enfants aient autant, voire plus, de prospérité que nous", a-t-il ajouté.