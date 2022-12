Budget participatif 2022 : quel bilan peut-on en tirer ?

Musées, piste cyclable ou vergers, une trentaine de projets ont abouti ou sont en cours à Brest. Enveloppe totale : 1,3 million d'euros et elle devrait doubler d'ci à quatre ans. "Ce sont des projets qui sont proposés par des passionnés et que nous- élus, ou bien nos services - on n'aurait pas forcément eu", affirme Yann Guevel, adjoint PS aux Finances de la ville de Brest en charge du budget participatif.

Ce café association est né, lui aussi, grâce au budget participatif. Depuis, ce lieu redynamise tout un quartier situé en périphérie du centre. "Il y avait de moins en moins de commerces, plus de bars alors, on s'est dit : 'on va créer un lieu et proposer de la culture sans payer", raconte Odile Guerne, présidente de l'association Kafkerin. Le succès est au rendez-vous.

En France, 400 communes disposent d'un budget participatif. C'est 20 fois plus qu'il y a six ans.