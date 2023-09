VIDÉO - Mouans-Sartoux : comment une commune de 10.000 habitants fait face à l'inflation

Depuis le début de l'année 2023, la commune de Mouans-Sartoux, 10.000 habitants, a changé de fournisseur d'énergie pour maîtriser la hausse des prix. L'an dernier, la ville payait 440.000 euros de gaz et d'électricité. Cette année, la facture s'élèvera à 1.320.000 euros. Trois fois plus cher. Comment gérer l'explosion des dépenses ?

En un an, "la situation budgétaire de la ville s'est aggravée. On n'a pas d'aides de l'État, et des contraintes supplémentaires", explique le maire (SE), Pierre Aschieri. "L'augmentation des salaires des fonctionnaires est à la charge de la commune, et pour nous, c'est 320.000 euros de plus sur le budget communal", ajoute-t-il.

Un poids important, pour un effet limité sur la fiche de paie des 380 agents municipaux. "Vingt euros net, en fait, c'est peu comparé au coût de la vie actuel", explique l'une des employées de la mairie. Pour absorber ces dépenses supplémentaires, le maire a pris des mesures radicales dans tous les bâtiments publics, comme la réduction de la température des gymnases à quatorze degrés et la climatisation utilisée avec parcimonie.