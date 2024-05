"C'était un père" : l'hommage des Marseillais à leur ancien maire Jean-Claude Gaudin

On a appris ce lundi matin la mort à 84 ans de l'ancien maire de Marseille Jean-Claude Gaudin. Une équipe du 13H de TF1 a recueilli les premières réactions des habitants de la ville.

Ce lundi matin autour du Vieux-Port, les Marseillais qui viennent d'apprendre la disparition de leur ancien maire sont attristés. "C'était quelqu'un d'avenant. C'était un père, Jean-Claude Gaudin", affirme une femme à la terrasse d'un café. "C'était quelqu'un qui était naturellement proche des gens. Ça représente Marseille en fait, c'est le véritable Marseillais. C'est un peu de Marseille qui s'en va", dit une autre.

Au pied de la mairie où Jean-Claude Gaudin est resté 25 ans, un habitant se souvient d'un "grand monsieur, qui a fait beaucoup de bien à la ville de Marseille, beaucoup de bonnes choses. Il a fait évoluer Marseille dans le bon sens". "Il avait tout l'art et la manière de pouvoir mener le dialogue, souligne un autre. Pur marseillais, il avait la façon de faire vraiment bien méridionale".

Chacun a son anecdote avec l'ancien maire. "Je l'ai croisé deux fois dans l'avion, et deux fois, il m'a parlé comme si on se connaissait depuis toujours, alors qu'on s'est vu deux fois en dix secondes, raconte un plaisancier. C'était sympathique". Même si politiquement, sa gestion de la ville ne faisait pas forcément l'unanimité. "C'est un maire qui a duré 20 ans à Marseille, mais franchement, je n'aimais pas du tout le personnage. Les immeubles qui se sont écroulés, toutes les histoires de logements et de logements sociaux n'étaient pas suivies", pointe une Marseillaise.

Sur le réseau social X, le maire actuel, Benoît Payan, a rendu hommage à celui qui aimait profondément "Marseille, son histoire et ses habitants". "Sa trace restera", a-t-il écrit.