Candidats à la présidentielle recherchent parrainages

En 2017, sur les 42 000 élus habilités à parrainer, seul un sur trois avait accordé sa signature, et ce chiffre pourrait encore être plus basse cette année. À Châteaudun, le maire a bien reçu des dizaines de demandes, pourtant, il ne donnera suite à aucune d'entre elles par prudence, de peur de voir ses subventions diminuer. Pour convaincre, il faut donc redoubler d'efforts dans les QG. Chez Eric Zemmour, où il manquerait une centaine de signatures, des dizaines de bénévoles s'activent pour décrocher les rendez-vous et se heurtent souvent aux mêmes difficultés que sur le terrain. Face à toutes ces difficultés, certains candidats, de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, réclament l'anonymat pour les parrains. Même si tous reconnaissent l'intérêt de ce filtre démocratique.