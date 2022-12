Fabien Roussel succède à Marlène Schiappa et reçoit le prix de l'humour politique

L'ancien président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a quant à lui été récompensé pour "Elisabeth Borne est formidable, mais personne ne le sait" alors que l'ancien député Renaissance, Thierry Solère a vu son "mon anatomie fait que si j'ai le cul entre deux chaises, je suis parfaitement assis" salué par le jury. Autre personnalité récompensée, le député LFI Eric Coquerel pour : "S'imaginer qu'on va remplacer Jean-Luc Mélenchon comme ça, c'est une vue de l'esprit. C'est comme se poser la question de qui va remplacer Jaurès".

La députée EELV Sandrine Rousseau s'est également distinguée pour trois petites phrases prononcées dans les médias : "Je voudrais qu'il y ait une possibilité de délit de non-partage des tâches domestiques", "Les SDF meurent plus de chaleur l'été que l'hiver" et "Il faut changer aussi de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité".

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a été saluée pour sa petite phrase rapportée dans le livre de l'ancien conseiller en communication de François Hollande, Gazpard Gantzer. Elle lui avait alors proposé de suivre son exemple en affirmant : "Tous les matins, je me lève en me disant que tout le monde m'aime". Dernière lauréate, la maire LR du VIIe arrondissement de Paris Rachida Dati qui avait lancé à Anne Hidalgo : "Votre présence au Conseil de Paris est aussi anecdotique que votre score à la présidentielle".