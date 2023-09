VIDÉO - Carburants : "L'État ne doit pas faire de marge", selon Xavier Bertrand

L'inflation, selon Xavier Bertrand, "est un impôt en plus, et il enrichit l'État". Sa vision est simple : "Quand les Français ont des difficultés comme c'est le cas aujourd'hui, il faut que l'État prenne moins de taxes et en tout cas qu'il n'y ait pas de surplus, pas de cagnotte, pas de pactole". Il plaide ainsi pour des mécanismes de redistribution et souligne que des gains significatifs ont été réalisés en 2022. Avec des sommes supplémentaires pour les finances publiques : un "surplus de TVA a représenté 15 milliards d'euros", note l'élu LR, "le surplus d'impôts sur les sociétés, 11 milliards d'euros". Sans parler de l'impôt sur le revenu, de "10 milliards d'euros".

Lorsqu'on lui rétorque que ces sommes ne sont pas stockées ou mises de côtés, et que la France est un pays très endetté, Xavier Bertrand estime que le gouvernement manque de clarté. Si les sommes supplémentaires perçues sont utilisées pour le désendettement, il souhaite que ce choix soit assumé. "Voilà ce que j'attends du ministre de l'Économie et des Finances. Qu'il dise : "Il y a un surplus de recettes fiscales, nous avons décidé de les consacrer uniquement au désendettement". Si cette orientation est vraiment celle retenue, alors "il faut dire que les patrons sont les agences de notation", tacle le représentant des Républicains.