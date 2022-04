Carnet de campagne du jeudi 14 avril

Plus tôt dans la journée, Marine Le Pen était gratinée par la commission chargée de contrôler la campagne au sujet de la profession de foi distribuée dans les boîtes aux lettres. En cause, des chiffres sur l’immigration et l’insécurité sourcés ministère de l’Intérieur. En réalité, la candidate a utilisé les données du ministère pour refaire ses propres calculs. Malgré ces réserves, la commission a autorisé la distribution du document.