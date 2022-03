Carnets de campagne : derniers jours pour convaincre

Premier vrai déplacement de terrain à Dijon pour le candidat Macron et première réplique frontale. Eric Zemmour dit ne pas avoir entendu ses partisans crier hier "Macron assassin", la réponse est directe : "il y a deux hypothèses. La première, c'est l'indignité. La deuxième, c'est la méconnaissance d'une réforme très importante du quinquennat, c'est le 100% santé. Et maintenant, les prothèses auditives, les lunettes et les prothèses dentaires sont remboursées par la sécurité sociale. J'invite alors à ce moment-là le candidat malentendant à pouvoir s'équiper à moindre frais".