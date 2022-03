Carnets de campagne : les meetings sans candidats

Pour Philippe Poutou, (NPA) lui aussi en campagne, le vote utile est à l'extrême gauche, même si Jean-Luc Mélenchon a parrainé sa candidature. Sa cible est Emmanuel Macron et la classe dirigeante derrière. À la gauche de la gauche toujours, Nathalie Arthaud a été invitée par des étudiants en Science Politique à Rennes. Pour sa 3e tentative, l'ambition de la candidate de Lutte Ouvrière reste intacte et encore plus grande : changer toute la société et changer le monde. Lors de cet échange, elle avait l'espoir d'avoir convaincu notamment les jeunes. La jeunesse qui a pourtant boudé les urnes des précédents scrutins