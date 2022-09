"Ce n’est pas parce qu’on lutte pour la paix qu’on est pro-Poutine": Ségolène Royal revient sur ses propos polémiques

"Je me suis exprimée pour que la guerre s’arrête et les raisons pour lesquelles il n’y avait toujours pas de processus de paix", affirme ce mardi sur LCI l'ancienne ministre. "Nous ne devons pas avancer de façon aveugle vers la catastrophe. Nous avons la responsabilité de laisser à nos enfants une Europe en paix et une planète réparée", a-t-elle ajouté.

Si elle a affirmé ne pas "nier qu'il y a des victimes" en Ukraine, Ségolène Royal a assuré que l'Europe avait pour devoir de "peser pour que les négociations (de paix) commencent". "Lorsqu’on s’interroge sur les raisons pour lesquelles il n’y a pas de processus de paix, c’est parce qu’on est effrayé parce qu’il se passe", a-t-elle estimé, ajoutant que "la guerre se résout par la négociation, la discussion".