VIDÉO - "Pas les Français qui travaillent" : Attal tacle les manifestants qui perturbent les déplacements des ministres

Depuis la promulgation de la loi sur les retraites, un comité d'accueil cacophonique attend régulièrement les membres du gouvernement lors de leurs déplacements sur le terrain. Des centaines de personnes ont fait tinter des casseroles mardi à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, où le chef de l'État Emmanuel Macron et le ministre de la Santé François Braun se sont rendus. Des protestations critiquées par Gabriel Attal, le ministre délégué aux comptes publics, à l'occasion de sa venue mardi également dans l'Hérault, aux côtés de son collègue à la fonction publique Stanislas Guérini. Ils n'ont pas échappé non plus à des "casserolades" dans la ville de Mauguio, où une trentaine de personnes rassemblées sous des drapeaux des syndicats CGT de l'Hérault et Solidaires Finances publiques les ont interpellés sur la réforme des retraites.