"Ce type est dingo" : Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour, pas si "copains" que ça

"Là, je me suis dit : 'Ce type est dingo'". Et le leader des Insoumis de poursuivre son anecdote : "Il y avait, devant la porte, des grenadiers habillés avec des uniformes de Napoléon et quand on a amené le gâteau d’anniversaire, il s’est mis à faire tirer le canon à sa gloire. Je me suis dit : "Ce gars ne me reverra plus jamais, je pense qu’il y a un truc qui ne tourne plus rond dans sa tête'". Et de lancer une nouvelle salve à destination du polémiste d'extrême droite qui dit aussi avoir bénéficié des conseils de Jean-Luc Mélenchon durant la campagne à la présidentielle : "Il y a quelque chose qui ne tourne plus rond dans sa tête : je ne suis pas son ami ! Je déteste ce qu’il raconte, il conspire contre l’unité de notre pays en se comportant de la manière dont il se comporte. Cette islamophobie grossière qu’il exprime continuellement me dégoûte”"