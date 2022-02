VIDÉO - "Celle qui prétend rassembler divise" : Stéphane Ravier, le seul sénateur RN, étrille Marine Le Pen

Stéphane Ravier a alors annoncé se "retirer de toutes les instances parisiennes, pour ne me consacrer plus qu'à Marseille en créant un mouvement, 'Marseille d’abord'". Cependant, le sénateur ne quitte pas définitivement le RN et a rappelé que la candidate du parti a son parrainage.

"Tout ça pour un parrainage, car le mien, elle (Marine Le Pen) l'a !", a regretté le sénateur. "A un moment donné, trop c'est trop, je suis loyal, j’ai donné mon parrainage, on ne peut pas m'accuser de trahison", a-t-il insisté.