Investiture d'Emmanuel Macron : quel est ce groupe musical de la Marine nationale invité par le président ?

Du Japon aux États-Unis, des Invalides aux Champs Élysées, mais aussi des festivals de l'été aux célébrations du 14 juillet dans des ambassades de France à l'étranger, ce n'est pas la première fois que le Bagad de Lann-Bihoué participe à des événements nationaux ou internationaux. Mais, contrairement aux autres ensembles de musique bretonne, il est composé exclusivement de militaires.

Représentant la Marine nationale, le bagad a vu le jour à la base aéronautique de Lann-Bihoué, à quelques kilomètres de Lorient en 1952. Aujourd’hui, il est composé de 32 jeunes femmes et hommes de 18 à 29 ans, dont 30 sonneurs, recrutés notamment dans les bagadoù bretons, à savoir le haut du panier de ces formations musicales bretonnes qui rassemblent plus de 8.000 sonneurs.

"Les sonneurs de bombarde et de cornemuse ainsi que les batteurs sont de jeunes garçons et filles militaires, recrutés pour un à quatre ans et choisis autant pour leur compétence musicale que pour la qualité de leur présentation et de leur comportement", fait savoir le ministère. Chaque année, 30% du bagad est renouvelé. Les candidatures sont attendues jusqu'à la mi-août et les auditions se déroulent un mois plus tard.