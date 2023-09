VIDÉO - "Ceux qui doivent être taxés, ce sont ceux qui font travailler l'argent", estime Christian Estrosi

"Ce que je retiens, c'est que ceux qui doivent être taxés sont ceux qui font travailler l'argent", lance en préambule l'ancien ministre. Il veut ainsi préserver "ceux qui créent de la richesse et de l'emploi". À ses yeux, "quelqu'un qui réinvestit en permanence pour développer un outil de travail, créer de l'emploi et faire tourner l'économie, et donc la cohésion économique et sociale", ne doit pas être visé directement. Il convient de le distinguer de "celui qui a un pactole, qui se dit « Je fais des placements en bourse, je fais des placements patrimoniaux, je fais de la spéculation boursière... »"