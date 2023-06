Climat, lutte contre la pauvreté… Emmanuel Macron veut "une taxation internationale"

Même cas de figure pour le transport aérien. "On nous dit : 'il faut une taxation sur les billets d'avion'. Nous le faisons en France, qui d'autre le fait ?", demande encore Emmanuel Macron. "Cela ne marche pas si nous le faisons seuls, parce que nous ne levons pas assez d'argent et nous nous pénalisons", insiste-t-il. Sinon, "on massacre nos compagnies aériennes et elles vont dans les pays du Golfe pour faire de l'argent".

En revanche, le secteur du transport maritime, lui, "n'est pas du tout taxé", poursuit le président de la République. "Il faut le taxer. Mais pas que les acteurs français : les Français, les Européens du nord, les Chinois... Ce qui marche, c'est quand il y a une taxation internationale."