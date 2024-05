VIDÉO - Choléra à Mayotte, pénurie de médicaments, arrêt de travail... Le point du ministre chargé de la Santé sur TF1

Invité de TF1 ce mardi 14 mai, le ministre chargé de la Santé Frédéric Valletoux a revu à la hausse le bilan de l'épidémie de choléra à Mayotte. Il a également fait le point sur les pénuries de médicaments, et promis des annonces contre les violences sexuelles dans le milieu médical.

Un bilan revu à la hausse. Invité de TF1 ce mardi 14 mai, le ministre délégué chargé de la Santé Frédéric Valletoux a annoncé que "67 personnes" étaient désormais touchées par l'épidémie de choléra à Mayotte, soit deux de plus que lors du précédent bilan. La maladie, à l'origine de la mort d'un enfant le 8 mai, "est circonscrite dans un quartier", a affirmé le ministre, précisant que "4500 personnes ont été vaccinées". "La stratégie retenue est d'intervenir fortement dès qu'une personne est malade auprès de son entourage et des personnes fréquentées."

Bientôt des arrêts de travail sans passer chez le médecin ?

Frédéric Valletoux s'est également exprimé au sujet des pénuries de médicaments, qui touchent la France depuis plusieurs mois. "C'est lié à des tensions mondiales, à un marché extrêmement tendu", a assuré le ministre, alors que le gouvernement a présenté ces dernières semaines sa stratégie pour améliorer la situation. "Nous faisons tout pour ramener les pénuries au minimum. Nous travaillons pour mieux répartir les stocks."

En outre, le ministre s'est montré ouvert à l'idée proposée par la Cour des comptes et révélée par Les Échos de laisser les salariés autodéclarer un arrêt de travail de courte durée sans passer chez le médecin. "C'est un sujet que je veux ouvrir avec les employeurs", a lancé Frédéric Valletoux. "Il faut, avec les réseaux patronaux, discuter de cette mesure qui peut libérer du temps médical. Tout ce qui permet de libérer du temps médical est bon pour notre système."

Enfin, en vue d'un plan de lutte contre les violences sexuelles à l'hôpital, le ministre a promis "des annonces dans une quinzaine de jours" après avoir lancé des concertations fin avril. "Il faut faciliter les repérages, aider les victimes, mieux sanctionner, avoir des outils pour répondre plus vite et plus fort", a insisté Frédéric Valletoux. "Il y aura zéro tolérance dans le domaine de la santé."