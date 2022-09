VIDÉO - Le chômage paie-t-il plus que le travail ? Ce que disent les chiffres

Sa déclaration a suscité de vives réactions. Vendredi, à la Fête de l'Humanité, le député communiste et ancien candidat à l'élection présidentielle, Fabien Roussel, a déclaré que la gauche devait "défendre le travail et ne pas être la gauche des allocations et des minimas sociaux". Malgré les critiques - les différents partis de la Nupes n'ont guère apprécié sa déclaration - Fabien Roussel persiste et signe.