VIDÉO - Élections européennes : une fausse campagne d'affichage lance la guerre de l'information

Valérie Hayer, la candidate du parti Renaissance aux élections européennes, a été la cible de fausses images. Une campagne d'affichage fait rage sur les réseaux sociaux entre les militants de chaque parti. Une stratégie efficace qui lance la campagne dans une bataille numérique.

C'est bien connu, l'Europe ne cesse d'être la cible de fausses informations. Et la course pour accéder à ses sièges ne déroge pas à la règle. Alors que le parti Renaissance a lancé sa campagne ce samedi 9 mars à Lille, une semaine après le meeting du Rassemblement national à Marseille, les militants de chaque parti se mènent une bataille numérique.

Une campagne de fausses affiches

C'est ainsi qu'est apparue le mardi 5 mars une drôle d'affiche. On y découvre le visage de Valérie Hayer, propulsée tête de la liste de la majorité présidentielle quelques jours plus tôt. Souriante, le regard tourné au loin, elle répond parfaitement au code d'une campagne électorale on ne peut plus classique. À côté de son visage, ce slogan : "Nous avons besoin d'un impôt européen". Une promesse qui ne fait pas rêver les plus eurosceptiques. "Ça donne envie de voter Renaissance", ironise par exemple un internaute, quand un autre alerte sur les "impôts et les taxes" désirés par "la Macronie pour subventionner l'Union européenne fédéraliste". Sauf qu'un détail a attiré notre attention : il manque le logo du parti Renaissance. Et pour cause, cette affiche est fausse.

Gauthier Bouchet, conseiller régional du RN dans les Pays de la Loire, partage cette fausse affiche visant Valérie Hayer - Capture d'écran

Mais alors d'où vient-elle ? Selon nos recherches, les premières personnes à avoir partagé ce visuel sont des militants ou des élus du Rassemblement national, à l'instar de Gauthier Bouchet, conseiller régional dans les Pays de la Loire. Rien de bien étonnant puisque depuis plusieurs semaines, les membres du Rassemblement national ne cessent de reprocher au parti issu de la majorité présidentielle de vouloir la création d'une fiscalité à l'échelle du continent. "Les Français n'ont pas besoin d'un impôt européen", écrivait par exemple Julien Odoul, le porte-parole du parti, ce 29 février. Si Valérie Hayer a bien été à l'origine d'un rapport sur les "ressources propres" du budget européen, la présenter en défenseuse d'une telle mesure est un raccourci. L'eurodéputée a simplement plaidé pour chercher d'autres sources de financement, comme une "fiscalité des cryptomonnaies" ou une taxe GAFA sur les géants du numérique. Raison pour laquelle, au sein de l'équipe de campagne de la tête de liste, l'accusation portée par le RN est décrite comme une "fake news qui n'a aucun fondement".

Une stratégie partagée par tous les partis

Cela signifie-t-il que le parti d'extrême droite est l'auteur de cette affiche ? L'accusation est en tout cas balayée par l'équipe de campagne de Jordan Bardella, qui nous assure ne pas en être à l'origine. "Cette fausse affiche ne vient pas de l'équipe de campagne officielle", nous glisse-t-on. Pourtant, un membre du parti nous confie l'existence en interne d'un"lot d'affiches diffusées visant Renaissance autour du thème du fédéralisme européen". Une série que nous avons retrouvée. À chaque fois, l'image est la même. Seuls les slogans attribués à Valérie Hayer sont déclinés. On y trouve pêle-mêle la promesse de "supprimer les frontières", de "multiplier les normes" ou encore de faire entrer la Turquie dans l'Union européenne.

Une campagne finement orchestrée. Qui n'est toutefois pas propre au parti en tête des sondages. À travers nos recherches, nous avons identifié cette stratégie dans tous les camps. Qu'il s'agisse de militants Insoumis ou de sympathisants de la majorité présidentielle, chacun diffuse de fausses affiches pour décrédibiliser les autres partis. À chaque fois, la technique est la même : reprendre exactement la charte graphique du parti opposé et changer un mot ou une lettre. C'est ainsi que sur un visuel, le slogan du Rassemblement national - "La France revient, l'Europe revit !" - est transformé pour devenir "Le Rance revient, l'Europe périt". Une autre image annonce quant à elle un meeting à Marseille en soutien à Vladimir Poutine, estampillé de la flamme bleu blanc rouge. Un dernier visuel promet "Une Europe de la guerre", affichant les visages de la liste menée par Raphaël Enthoven.

Cette affiche diffusée par un militant Renaissance décrédibilise le Rassemblement national à la veille de son meeting à Marseille, le 3 mars 2024 - Capture d'écran / X

Si certaines affiches sont parodiques, d'autres visent clairement à semer la confusion dans les esprits des électeurs français. Si, d'une part comme de l'autre, les équipes de campagne nient être à l'origine de ces fausses informations, il est clair qu'à trois mois du scrutin, tous les coups semblent permis.

