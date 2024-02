Colère des agriculteurs : Emmanuel Macron veut "sceller la fin de la crise"

Après plusieurs semaines de tension, Emmanuel Macron espère se diriger vers la fin de la crise agricole. Pour cela, le président de la République compte sur les syndicats, dont il salue le rôle pour apaiser les débats.

Au lendemain de sa visite très mouvementée au Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron fait le bilan et tente de faire baisser la tension. "À la fin, c’est toujours mieux quand les gens se causent", glisse le président français dans une interview au Figaro après son débat improvisé avec des agriculteurs. "On doit sceller la fin de cette crise, mais je dirai aussi quel est le plan pour la nation et ce que nous allons défendre au niveau européen", assure-t-il. "On a sauvé notre PAC, mais elle a été pensée de manière encore trop décroissante. On ne met pas assez d’argent pour soutenir nos paysans", ajoute-t-il, appelant à conclure "un nouveau pacte avec les agriculteurs". Emmanuel Macron a annoncé qu'il tiendrait une réunion de suivi des engagements avec ses ministres.

Les syndicats salués… sauf la Coordination rurale

Au passage, le chef de l'État a salué les syndicats, avec lesquels il a eu l'occasion de s'entretenir Porte de Versailles samedi. "Je reconnais vraiment le rôle que les principaux syndicats ont joué pour apaiser les choses. Ils m’ont garanti que les choses se passeraient calmement pour les membres du gouvernement qui viendront dans les prochains jours", se félicite-t-il. "J'attends qu’ils puissent structurer quelques demandes concrètes pour permettre de sortir de cette crise. Elles doivent tenir en quatre, cinq points, pas 150", précise le pensionnaire de l'Élysée.

Pour autant, la Coordination rurale en prend, elle, pour son grade. "Malgré les discussions et les avancées, un syndicat a fait le choix de ne pas appeler au calme", dénonce-t-il, rappelant que "des décideurs locaux" de l'organisation "se sont engagés de manière très officielle au Rassemblement national". "Je ne suis dupe de rien", souligne Emmanuel Macron.

Ce dimanche, quelques heures après le passage de Jordan Bardella, Gabriel Attal s'est, lui aussi, rendu au Salon de l'agriculture, après sa fermeture au public. Plusieurs autres membres du gouvernement sont attendus sur place la semaine prochaine.