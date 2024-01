Colère des agriculteurs : "On ne répond pas à la souffrance en envoyant les CRS", assure Gérald Darmanin au 20H de TF1

Le ministre de l'Intérieur était l'invité du 20H de TF1 ce jeudi. Il est revenu sur la colère des agriculteurs et les manifestations qui se déroulent actuellement en France. Face aux opérations chocs menées devant certaines préfectures, Gérald Darmanin a appelé à avoir "une grande compassion" avec les professionnels.

"Nos agriculteurs souffrent et ils ont le droit de manifester". Invité sur le plateau du JT de 20H de TF1, jeudi 25 janvier, Gérald Darmanin a évoqué les manifestations des professionnels du secteur, qui paralysent certains axes et certaines villes de France depuis quelques jours. Interrogé sur l'inaction des forces de l'ordre face aux blocages routiers mis en place sur plusieurs autoroutes de l'Hexagone et aux manifestations qui se généralisent, le ministre de l'Intérieur a estimé qu'il fallait "les laisser faire sans envoyer les CRS".

"Est-ce que les agriculteurs s'en prennent aux policiers et aux gendarmes ? Est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics ? Ce n'est pas le cas", a-t-il assuré pour justifier cette décision. Depuis mercredi toutefois, plusieurs opérations coup de poing ont visé des préfectures, notamment à Agen, dans le Lot-et-Garonne, où des agriculteurs ont aspergé la façade du bâtiment avec du purin avant de mettre le feu à des pneus positionnés devant les grilles du site. À Bordeaux, ce jeudi, une soixantaine de tracteurs ont également convergé vers le quartier des institutions à Bordeaux, où des agriculteurs ont allumé des feux de paille et de palettes devant la préfecture et le conseil départemental.

Une "grande compassion à avoir" avec les agriculteurs

Des manifestations qui n'ont pas donné lieu à une intervention des forces de l'ordre. Interrogé par Gilles Bouleau sur un possible "deux poids deux mesures", notamment évoqué en comparant les manifestations des agriculteurs, et celles sévèrement réprimées des mouvements écologistes, Gérald Darmanin a réfuté cette affirmation. "Lorsque [les agriculteurs] ont des revendications (...) il faut les entendre. On ne répond pas à la souffrance en envoyant les CRS", a rétorqué le ministre de l'Intérieur.

"J'ai indiqué aux préfets que si les bâtiments publics, les gendarmes, les policiers ou les agents publics étaient pris à partie, évidemment que nous interviendrons", a ajouté Gérald Darmanin avant d'assurer qu'il y a "une grande compassion à avoir avec nos agriculteurs". Interrogé sur le risque de débordement dans les manifestations, et notamment les blocages à Paris, le ministre a assuré que des forces mobiles avaient été disposées près de lieux publics.

Enfin, Gérald Darmanin a dit avoir "confiance en nos agriculteurs". "Je sais que leur métier est un métier difficile, essentiel pour les Français, et si jamais ils respectent - et ils le feront parce que ce sont des patriotes - les règles de la République, il n'y a aucune raison pour que la police ou la gendarmerie intervienne", contrairement aux manifestations où "quand on tire au mortier ou à la boule de pétanque, comme les écologistes radicaux, évidemment que je fais intervenir les forces de l'ordre", a lancé, en conclusion, le ministre de l'Intérieur.