Colère des agriculteurs : "Tant que vous ne bloquez pas, vous n'êtes pas entendu", estime Dupont-Aignan

Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, était l’invité de TF1 ce vendredi matin. Le député de l’Essonne appelle à lever les accords de libre-échange passés notamment avec la Nouvelle-Zélande et le Mercosur, puis à "arrêter cette PAC complètement folle".

Le département où il est élu est parmi les plus mobilisés ce vendredi matin. Alors que le mouvement de colère des agriculteurs multiplie les blocages sur les routes à mesure qu’il s’approche de la capitale, Nicolas Dupont-Aignan estime qu’il "faut surtout entendre leur désespoir". "Ça fait des mois que j’alerte le gouvernement" sur la question agricole, souligne le président de Debout la France et député de l’Essonne dans "Bonjour ! La Matinale TF1". "Tant que dans notre pays, vous ne bloquez pas, vous n’êtes pas entendu. C’est une question de survie", déclare-t-il.

"Est-ce que vous accepteriez de ne pas pouvoir travailler, d’être interdit de travailler ?", lance Nicolas Dupont-Aignan, dénonçant "les décisions ahurissantes" du gouvernement et de l’Union européenne qui impactent le quotidien des agriculteurs. "Ils ne peuvent plus vivre", dit-il, citant "les charges exorbitantes" et "les accords de libre-échange" qu’il souhaite bloquer. Il évoque ceux passés avec la Nouvelle-Zélande et le Mercosur, avant de demander à "arrêter cette PAC complètement folle".

Il n'est pas question de consommer 100% français. On en est tellement loin Nicolas Dupont-Aignan

Avant les annonces du Premier ministre Gabriel Attal qui était attendu en Haute-Garonne dans l'après-midi, le député de l’Essonne fustige "la fausse écologie". Il oppose "ceux qui sont les plus vertueux, font attention à tout, on les empêche de produire" et "ceux qui mettent des dizaines de pesticides interdits chez nous, on favorise les importations. Mais comment acceptez cela ?" "Les agriculteurs ne supportent plus le décalage entre les discours et la pratique. Le gouvernement parle mais fait le contraire", poursuit Nicolas Dupont-Aignan tout en affirmant "ne vouloir couper la tête de personne".

Alors que la présidente de la région Occitanie Carole Delga appelait sur TF1 la veille à "manger local", lui assure qu’il n’est "pas question de consommer 100% français". "On en est tellement loin", lance-t-il. Interrogé sur les prises de parole de la droite et de l’extrême droite en soutien aux agriculteurs, Nicolas Dupont-Aignan se défend de toute récupération politique. Et invite même à aller fouiller dans ses archives : "J’ai toujours bataillé contre ces accords, je n’ai pas voté les traités".