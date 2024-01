VIDÉO - Les annonces d'Attal "ne calment pas la colère" : le patron de la FNSEA appelle sur TF1 à "poursuivre la mobilisation"

Arnaud Rousseau, le président du principal syndicat agricole français, la FNSEA, était l'invité du journal de 20H ce vendredi. Pour lui, les annonces du Premier ministre Gabriel Attal plus tôt dans la soirée "ne calment pas la colère". Il annonce la poursuite de la mobilisation ces prochains jours.

"Nous avons pris la décision de poursuivre la mobilisation." Arnaud Rousseau, le président du principal syndicat agricole français, la FNSEA, a donné le ton des prochains jours, ce vendredi soir, sur le plateau du 20H de TF1. Plus tôt dans la journée, Gabriel Attal a annoncé plusieurs mesures pour tenter d'apaiser la colère des agriculteurs, qui s'est amplifiée tout au long de la semaine. Pas suffisant, selon le responsable. "Les annonces du Premier ministre ne répondent pas à la totalité des questions que nous nous posons, a-t-il justifié face à Anne-Claire Coudray. Un certain nombre de réponses ont été apportées et elles vont dans le bon sens (...), mais il y a beaucoup de revendications auxquelles le Premier ministre n'a pas répondu."

La FNSEA veut rencontre Attal "pour continuer à travailler"

Arnaud Rousseau cite plusieurs thématiques oubliées selon lui par le Premier ministre. "Il y a le sujet du prix, à travers la loi Egalim : Gabriel Attal a parlé de contrôle, mais on a besoin d'aller plus loin, a énuméré le patron de la FNSEA. Il y a aussi le sujet des importations, il a évoqué le Mercosur, mais on aimerait en savoir plus aussi sur l'Ukraine. Il y a aussi la question de l'élevage, avec cette fameuse mesure sociale et fiscale qui était attendue, sur lequel il n'a rien dit." Une mesure a toutefois été saluée par Arnaud Rousseau : la suppression de la hausse de la taxe sur le gazole non routier (GNR), qui n'aura finalement pas lieu.

Mais de manière plus générale, le dirigeant juge "trop juste" le discours de Gabriel Attal ce vendredi. Arnaud Rousseau souhaiterait ainsi rencontrer de nouveau le Premier ministre dans les prochains jours "pour continuer à travailler sur les revendications que portent la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs". "Gabriel Attal a parlé de 'preuve d'amour' [envers les agriculteurs] ; peut-être en a-t-on vu quelques-unes, mais elles ne sont pas suffisantes, expose-t-il. Ce qui a été dit ce soir ne calme pas la colère, il faut aller plus loin." La levée du barrage sur l'autoroute A64, annoncée dans la foulée de la visite du Premier ministre en Haute-Garonne, ne lui paraît qu'anecdotique, par rapport "la centaine" de blocages toujours en cours dans le pays.

Les actions menées par les manifestants vont donc perdurer ce week-end. "On appelle encore une fois à ne pas utiliser la violence, à ne pas déraper, parce que je crois qu'on n'est pas là pour ennuyer les Français, rappelle Arnaud Rousseau. Mais nous, on veut pouvoir rentrer rapidement dans nos exploitations, en étant assurés que tout ce qui a été fait depuis le début a donné du sens." Laurence Marandola, la porte-parole de la Confédération paysanne, un autre syndicat agricole impliqué dans les contestations des derniers jours, a, elle aussi, jugé un peu plus tôt dans la soirée que les annonces du Premier ministre restaient "insuffisantes".