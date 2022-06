Comment trouver ma circonscription pour les législatives ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond".

Dans la vidéo en tête de cet article, Garance Pardigon répond à leurs questions, liées aux élections législatives, sur le plateau de Julien Arnaud.

Comment trouver ma circonscription ?

C’est possible grâce à ce moteur de recherche proposé par le ministère de l’Intérieur. Vous renseignez votre département et, dans un deuxième temps, vous cherchez le nom de votre commune dans la liste qui s’affiche. Et là… magie : vous trouvez à la

fois le numéro de votre circonscription et les programmes de tous les candidats qui s’y présentent !

"Le découpage en circonscriptions est complexe", précise Jean-Philippe Derosier, constitutionnaliste. Généralement, "il ne correspond pas aux limites des départements, parfois une ville est à cheval sur deux circonscriptions". Il y a 577 circonscriptions, une par député.