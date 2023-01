Commission, débats parlementaires, adoption : le calendrier de la réforme des retraites

Par la suite, qu'il soit adopté en commission ou non, le projet sera présenté en séance à l'Assemblée nationale le 6 février. Deux semaines d'échanges sont prévues dans l'hémicycle, et c'est uniquement à ce moment que les députés pourront le modifier. Ensuite, qu'il soit voté ou non, le texte atterrira au Sénat à partir du 27 février, après la pause parlementaire, là encore pour deux semaines. Ensuite, députés et sénateurs tenteront de s'accorder en commission mixte paritaire.

S'il y a accord, celui-ci devra être validé par les deux chambres, sinon il fera une dernière navette à l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Si, à la date limite du 26 mars à minuit, aucun accord n'a été trouvé, le gouvernement pourra faire passer la réforme des retraites par ordonnance, le délai des 50 jours de discussions imposé ayant été dépassé. Un scénario qui ne s'est encore jamais produit.