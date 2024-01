VIDÉO - Emmanuel Macron veut que "le théâtre devienne un passage obligé au collège"

Lors d'une conférence de presse, mardi 16 janvier, Emmanuel Macron a plaidé pour que le théâtre devienne "un passage obligatoire" au collège. Il souhaite également que les heures d'enseignement civiques soient doublées.

Mardi 16 janvier, lors d'une conférence de presse à l'Élysée, Emmanuel Macron a évoqué le chantier de l'éducation avec la volonté "d'un réarmement civique de l'école". "Chaque génération de Français doit apprendre ce que la République veut dire : une histoire, des devoirs, des droits, une langue, un imaginaire, le sens profond du respect et de l'engagement, et ce, dès l'enfance", a-t-il lancé en préambule.

L'histoire de l'art retrouvera sa place à la rentrée prochaine au collège et au lycée Emmanuel Macron

Cela induit notamment de "reprendre le contrôle des écrans qui trop souvent enferment, là où ils devraient libérer", a-t-il poursuivi. Pour ce faire, le gouvernement déterminera leur bon usage "pour nos enfants, dans les familles, à la maison comme en classe", sur la base d’un rapport d’experts que le chef de l’État a réunis la semaine dernière.

Par ailleurs, dès la rentrée 2024, l’instruction civique sera "refondée", son temps doublé avec une heure par semaine dès la 5ᵉ, "avec en appui les grands textes fondateurs de la Nation". L’éducation artistique et culturelle va aussi se renforcer, a plaidé Emmanuel Macron. "Comme la musique et l’art plastique, je souhaite que le théâtre devienne un passage obligé au collège dès la rentrée prochaine parce que cela donne confiance, cela apprend l'oralité, le contact aux grands textes", a-t-il annoncé.

"Et parce que la France est aussi une histoire, un patrimoine qui se transmet et qui unit, l'histoire de l'art retrouvera sa place à la rentrée prochaine au collège et au lycée", a ajouté le chef de l'État. Emmanuel Macron a enfin souhaité qu'une cérémonie de remise des diplômes "soit instituée" au collège et au lycée.