VIDÉO - Emmanuel Macron annonce la création d'un "congé de naissance" en remplacement du congé parental

Emmanuel Macron a annoncé, mardi lors d'une conférence de presse, un "congé de naissance". Ce dernier, qui remplacera le congé parental, sera de six mois pour les deux parents. Moins long, il sera en revanche mieux rémunéré.

C'est un congé plus court, mais mieux rémunéré. Lors de sa conférence de presse, mardi 16 janvier, Emmanuel Macron évoqué la création d'un nouveau congé de naissance de six mois qui viendrait remplacer le congé parental actuel. "Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. Nous étions jusqu'à récemment un pays dont c'était la force, sans doute la singularité en Europe. (...) Et c'est moins vrai depuis quelques années", a expliqué le président.

Ce congé de naissance qui viendra remplacer le congé actuel sera mieux rémunéré Emmanuel Macron

"Après l'allongement du congé paternité, je crois profondément que la mise en place d'un nouveau congé de naissance sera un élément utile dans une telle stratégie. Ce congé de naissance qui viendra remplacer le congé actuel sera mieux rémunéré. Il permettra aux deux parents d'être auprès de leur enfant pendant six mois s'ils le souhaitent", a poursuivi Emmanuel Macron.

"Et surtout, il sera plus court que le congé parental actuel qui peut parfois aller jusqu'à trois ans et qui éloigne beaucoup de femmes du marché du travail. Mais qui aussi crée beaucoup d'angoisses, car il est peu et mal rémunéré et crée parfois des stations impossibles" a-t-il analysé.

"On fait des enfants de plus en plus tard. L'infertilité, masculine comme féminine, a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre ce réarmement démographique", a conclu Emmanuel Macron.