Emmanuel Macron se dit "favorable à l'apprentissage de la Marseillaise" à l'école primaire

Lors de sa conférence de presse, mardi, Emmanuel Macron s'est dit en faveur de l'apprentissage de la Marseillaise à l'école. "C'est même indispensable parce que c'est ce qui nous unit", a déclaré le président. Il a également annoncé que, dès la rentrée 2024, l'instruction civique sera refondée.

Les élèves vont-ils devoir entonner l'hymne national français en classe ? Lors de sa grande conférence de presse ce mardi, Emmanuel Macron a annoncé toute une série de mesures pour réarmer l'école, dont le doublement de l'enseignement de l'instruction civique, le renforcement de l'éducation artistique et culturelle ou encore l'expérimentation de la tenue unique pour une hypothétique généralisation en 2026.

Interrogé par un journaliste sur le volet de l'instruction civique, le chef de l'État s'est par ailleurs dit favorable à ce que les élèves apprennent la Marseillaise dès le primaire. "L'école primaire, c'est là où on apprend à compter, à écrire, à lire, aussi à se comporter. C'est là où on apprend des valeurs. Je suis tout à fait totalement favorable à ce qu'on apprenne la Marseillaise au primaire. C'est même indispensable parce que c'est ce qui nous unit, c'est le fruit de notre histoire", a-t-il martelé, tout en insistant sur l'importance pour les plus jeunes de connaître l'histoire de la nation, des institutions et les grands textes. "C'est ce qui différencie une nation d'une société", a analysé Emmanuel Macron.