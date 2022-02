Ukraine : Paris dénonce la "dérive idéologique" et le "discours paranoïaque" de Poutine

En réaction à la décision du président russe de reconnaître l'indépendance des territoires séparatistes ukrainiens, l'Élysée estime que Vladimir Poutine est dans "une sorte de dérive idéologique et sécuritaire" et qu'il a tenu, lundi 21 février, un discours "accusatoire mais aussi rigide et paranoïaque".

Les conseillers élyséens ont également averti qu'il pouvait encore se passer "des choses graves" et des nouveaux "faits militaires" en Ukraine puisque le président russe a "fait un choix très clair de rompre ses engagements" et "n'a pas respecté la parole donnée" à Emmanuel Macron.

De retour de Moscou, Emmanuel Macron avait déjà expliqué à des journalistes "avoir senti en le rencontrant que le Poutine du Kremlin n'était plus le même que celui de décembre 2019, plus raide et plus isolé".