“Contrôle d’identité, à quoi ça rime”, “Pays-Bas, la révolte des paysans” et “L’Inde, amie inévitable…”

On parle beaucoup de la montée de la droite en Europe. C’est vrai qu’en Espagne, il pourrait y avoir de l’alternance. On le voit aussi en Allemagne avec la montée de l’AFD. Mais aux Pays-Bas, alors qu’il va y avoir de nouvelles élections, un nouveau parti émerge : “La révolte des paysans”. De quoi s’agit-il et que nous disent-ils ? C’est un parti qui a été créé en 2019 et qui est aujourd’hui le premier parti du pays, selon les sondages et même selon l'élection provinciale qui servait à élire les grands électeurs, qui date de mars. Selon François Lenglet, c’est la première fois que la question climatique fait chuter un gouvernement.