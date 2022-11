VIDÉO - Contrôle technique des deux roues : Clément Beaune précise le calendrier de mise en place

"Il faut de la progressivité : le contrôle technique ne sera pas instauré du jour au lendemain", a assuré Clément Beaune. "Il y aura plusieurs étapes", a-t-il ajouté, alors que les centres professionnels en charge de ces contrôles ne sont pas tous équipés. "Il y aura des contrôles légers dans un premier temps", a-t-il dit, sans donner de date, mais en précisant que cela aura lieu "dans les mois qui viennent". Ces "contrôles visuels seront plus détaillés dans un second temps, et ils se renforceront au fil du temps", a-t-il poursuivi, expliquant que les véhicules les plus anciens seront d'abord concernés, avant que les contrôles ne s'étendent aux deux-roues les plus récents.