Covid-19 : la France "prête" à étudier la mise en place de restrictions pour les voyageurs en provenance de Chine

Bientôt le retour des restrictions aux frontières ? Depuis le 1er août, il est possible d'entrer et sortir de France sans fournir de preuve de vaccination ou de non-contamination au Covid-19. En effet, les voyageurs n’ont plus aucune formalité à accomplir avant leur arrivée en France, peu importe le pays ou la zone de provenance. Mais selon les informations de TF1 et LCI, le gouvernement se laisse la possibilité de revenir dessus suivant l'évolution de la situation en Chine.