Corse : quels sont ces avantages fiscaux dont l'île bénéficie ?

Parmi ces particularités locales figure aussi la fiscalité. Par exemple, les vins consommés sur l’île ne sont pas taxés. Celle-ci bénéficie aussi de taux de TVA réduits : le taux normal de 20% sur le continent est abaissé en Corse à 13% pour les produits pétroliers, 10% pour certains travaux immobiliers, des logements meublés et la vente d’électricité, liste le ministère de l’Économie sur son site. Certains aliments et boissons bénéficient aussi d’une taxe allégée, et même d’autres produits plus surprenants, comme les billets d’entrée pour les premières représentations de certains spectacles.