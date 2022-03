Corse : un statut déjà spécifique ?

La Corse est une collectivité à statut particulier. Elle n'est pas autonome, mais ce n'est pas non plus une région à proprement parler. L'exécutif local et l’Assemblée de Corse ont des pouvoirs similaires à ceux d’une région, avec la possibilité en plus de demander à l’État d’adapter les lois nationales aux particularités de l’île.