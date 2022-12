VIDÉO - Coupe du monde : Emmanuel Macron "sera à sa place aux côtés des Bleus", juge Olivier Véran

Cet engouement signifie-t-il que toutes les polémiques sur le pays hôte sont oubliées ? Non, répond Olivier Véran, "ça veut dire que l'on a toujours considéré qu'il ne fallait pas mélanger sport et politique", même si "les grandes compétitions sportives sont aussi l'occasion de véhiculer un certain nombre de messages et de faire évoluer les mentalités partout dans le monde".

Les aller-retours d'Emmanuel Macron, au Qatar, que ce soit pour la demi-finale ou la finale qui pourrait suivre, sont assumés dans les rangs du gouvernement. "Si le président ne se rendait pas au Qatar aux côtés de l'équipe de France, on dirait 'Le président de la République boycotte la Coupe du monde, pourquoi dans ce cas la diffuser..'. Etc. Vous savez comment c'est ! Là, on est en train de parler d'un moment de joie, en plus on a battu les Anglais... On peut aussi à un moment donné se réjouir collectivement quand on a des choses heureuses. Et c'est aussi l'occasion de porter haut notre pays à travers la planète", estime Olivier Véran.

Pas de politique, que du sport... Ce qui n'a pas empêché le porte-parole du gouvernement de saluer l'initiative de la ministre des Sports, présente samedi, arborant un pull avec un motif arc-en-ciel, symbole LGBT. "Porter nos valeurs, ce n'est pas faire de la politique", a-t-il argué.