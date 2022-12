Risques de coupures d'électricité : l'opposition tance "la responsabilité du gouvernement et d'Emmanuel Macron"

Mais à gauche, plus globalement, on pointe du doigt la responsabilité du gouvernement et son inaction en matière énergétique. "Ce gouvernement n'a pas fait le travail sur la sobriété, les rénovations énergétiques des bâtiments, les renouvelables", a estimé le député LFI Matthias Tavel en conférence de presse. "La responsabilité du gouvernement et d'Emmanuel Macron est totale. Les coupures, c'est Macron", "si le travail avait été fait depuis six ans, nous aurions de quoi passer l'hiver sans coupures", a-t-il estimé. La France insoumise propose plutôt de couper court aux publicités lumineuses ou d'obliger les entreprises à éteindre leurs bureaux la nuit.

La députée écologiste de Paris Sandrine Rousseau a suggéré sur BFMTV de couper l'électricité "dans des infrastructures extrêmement consommatrices comme les aéroports" ou les supermarchés, mais de "garder les écoles ouvertes", estimant que la "colère des personnes en très grande précarité et qui ont froid chez elles" est "inouïe".