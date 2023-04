VIDÉO - Coupures d'électricité dans les stades : la stratégie de la tension

Depuis le début de la contestation contre la réforme des retraites, et plus encore depuis l'adoption de la loi, ce mode d'action est très utilisé par ses opposants. Ce vendredi matin encore, une quinzaine de mairies d'Île-de-France ont subi des coupures d'électricité de plus de deux heures.

La semaine dernière, pendant la visite d'Emmanuel Macron dans l'Hérault, c'est l'aéroport de Montpellier qui avait été ciblé, ainsi qu'une clinique. "Oui, on assume", affirme le secrétaire départemental de la CGT de Seine-Saint-Denis, Romain Rassouw, "en même temps, le but n'est pas de toucher les usagers, au contraire, c'est de toucher le secteur économique et le gros patronat". La branche Énergie du syndicat a annoncé une série d'actions visant des évènements majeurs, comme Roland-Garros ou le festival de Cannes.