Coupures d'électricité : entre alarmisme et relativisme, une semaine de cafouillages pour l'exécutif

Dans cette circulaire sur les "mesures de préparation et de gestion de crise en cas de survenue d'une mesure de délestage électrique programmé", on peut lire notamment que les numéros d'urgence ne seront pas accessibles en cas de délestage, que les transports en commun pourraient être perturbés ou encore que les personnes vulnérables devront se faire connaître et s'adapter. Ce même jour, le ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye ajoutait qu'il "n'y aura pas d'école le matin" dans les zones qui subiront des coupures de courant programmées et ciblées, inquiétant les syndicats enseignants.

Mais le gouvernement continuait d'alterner entre préparation des esprits aux scénarios catastrophes et espoir que tout se passe bien. "Dans la situation où on aurait un hiver particulièrement froid donc particulièrement coûteux en énergie (...), il pourrait avoir des situations de tension sur la ligne électrique", indiquait Olivier Véran le jeudi 1er décembre sur BFMTV, en précisant "ne pas être en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures" et que le pays n'était pas "dans un film catastrophe". Difficile de s'y retrouver.

Surtout, cette communication non groupée et plutôt désordonnée du gouvernement en a engendré d'autres, celles de tous les acteurs concernés ; hôpitaux, fournisseurs d'énergie ou groupes de télécommunications. Ainsi, Orange a alerté contre un possible impact sur l'accès aux numéros d'urgence, et ce lundi un porte-parole du fournisseur d'électricité Enedis, Laurent Méric, a affirmé que "les patients à haut risque vital", comme ceux disposant d'un respirateur, n'étaient pas jugés prioritaires et pourraient donc subir des délestages. La Première ministre Elisabeth Borne a dû réagir pour leur apporter une "garantie" de continuité des soins, assurant que les malades seraient "toujours pris en charge".