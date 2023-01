Le Parti socialiste miné par un combat de chefs après un scrutin chaotique pour désigner son futur patron

Au petit matin, la direction finit par trancher l'issue de son Congrès : Olivier Faure est reconduit avec 50,83% des suffrages, soit moins de 400 voix d'écart avec Nicolas Mayer-Rossignol. Et ce samedi, le maire de Rouen conteste toujours ce résultat : "L'image du PS est déplorable. La direction est responsable et normalement garante de la sincérité du scrutin, et de son bon déroulé partout. Visiblement, ça n'a pas été le cas", s'irrite-t-il dans le reportage.

Chez les soutiens du secrétaire général sortant, on appelle les concurrents à baisser les armes. "L'image que certains ont renvoyé du PS depuis quelques jours n'est pas la plus positive, et on s'en serait passés", lâche Pierre Jouvet, le porte-parole du parti. "Mais maintenant, on doit avancer et reconnaître ces résultats pour continuer à aller de l'avant." Une réunion de crise se tenait ce samedi après-midi au siège du PS, au sein de sa "commission de récolement", pour tenter d'entériner le résultat.

Selon nos informations, cette commission a très peu de chance de remettre ses conclusions ce soir, chaque fédération étant passée en revue une par une, ce qui demande du temps. Dans une semaine, le nouveau chef des socialistes doit quoi qu'il en soit être officiellement investi à Marseille.