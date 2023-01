Macron met la pression pour une renégociation des contrats énergétiques "excessifs" de toutes les TPE

"Nos très petites entreprises, celles qui ont moins de 10 salariés, nous devons les aider dans ce contexte de prix de l'électricité et du gaz qui monte", a prévenu Emmanuel Macron. "Pour nos bouchers, nos artisans, pour l’ensemble de nos très petites entreprises, tous ceux qui ont négocié des contrats excessifs (…) ce qu'on va demander, dès maintenant, aux fournisseurs d'énergie, c'est de revenir vers chacun (d'eux) et de les renégocier", a-t-il déclaré.

Aujourd'hui, "environ la moitié de ce qui est consommé par les TPE est protégé par nos tarifs réglementés. Le problème, c'est l'autre moitié de la consommation", a expliqué le chef de l'État, estimant à 600.000 le nombre d'entreprises touchées par ces hausses, et deux tiers celles qui ont eu à renégocier des contrats. "Ceux qui ont négocié des contrats excessifs, au-dessus des prix de référence donnés par la commission de régulation de l'énergie, ce qu'on va demander aux fournisseurs, c'est de revenir vers chacune de ces TPE et de les remettre sur le lit de la rivière", a-t-il annoncé, donnant comme échéance le mois de janvier et comme prix de référence 280 euros du mégawatt/heure.

Selon son entourage, les ministres concernés vont recevoir dès vendredi, à la demande du président, les fournisseurs d'électricité, dont EDF en cours de nationalisation complète, pour leur demander de mettre en œuvre cette requête.