VIDÉO - Crise de l'énergie : "Il faut cibler les aides, mais pas les arrêter", plaide Thierry Breton

Jusqu'à quand pourra-t-on assurer le "quoiqu'il en coûte" ? La France a été mise en garde par le FMI et l'OCDE sur le recours à cette politique de crise, mise en place pendant le Covid, et encore en vigueur depuis la flambée des prix de l'énergie. Pour Thierry Breton, Commissaire européen au marché intérieur, il faut "davantage cibler les aides, mais il ne faut pas les arrêter".

Alors qu'il s'attend à une "année 2023 difficile", cette politique de resserrement des aides est "valable pour tous les pays européens", a estimé l'ancien ministre de l'Économie, invité politique de la matinale de LCI ce mercredi 23 novembre. Entre le Covid et la crise du gaz russe, "on a réussi à relever tous les défis" a ajouté Thierry Breton. Pour l'année à venir, "on s'en sortira", à la condition de "continuer à aider ceux qui en ont le plus besoin", dont les entreprises "qui doivent passer le cap des coûts exorbitants de l'énergie, pour éviter les délocalisations et fermetures", a-t-il insisté.