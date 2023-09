Pas d'accueil des migrants de Lampedusa, coopération européenne… Ce qu'il faut retenir de l'interview de Gérald Darmanin au 20H de TF1

Invité ce mardi du 20H de TF1, le ministre de l'Intérieur a maintenu la position qu'il avait déjà exprimée ces derniers jours sur le traitement des migrants de Lampedusa, arrivés par milliers sur cette petite île italienne la semaine dernière. Pour Gérald Darmanin, il n'est "pas question" de créer un camp de migrants à Menton, comme cela avait été évoqué dans la journée de lundi.

Il a promis en revanche une augmentation des capacités et des effectifs de police et de gendarmerie, pour traiter les nombreuses personnes interpellées lors de leur passage clandestin de la frontière. Les effectifs de 500 agents à la frontière franco-italienne seront portés à 700, "pour permettre aux policiers et gendarmes de travailler, de faire les contrôles, et de renvoyer" les personnes arrivées illégalement. Le ministre de l'Intérieur a rappelé que 31.000 personnes ont été expulsées cette année depuis Menton.